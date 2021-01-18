Осужденная в Калининграде за госизмену попросила президента о помиловании

Антонина Зимина, которую суд приговорил в Калининграде к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, подала прошение о помиловании президенту России, сообщил ее отец Константин Зимин.

«Да, прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она по-прежнему не признает. Сегодня ей разрешили первый звонок после Нового года»,— приводит слова господина Зимина ТАСС.

Суд признал Константина Антонца и его жену Антонину Зимину виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ) в конце декабря. Их приговорили к 12,5 и 13 годам лишения свободы. Подсудимым инкриминировались работа на спецслужбы Латвии и раскрытие личности оперативника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе в 2015 году. В январе они обжаловали приговор.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Измена развела супругов по колониям».