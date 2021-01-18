Всякому по силам его

Крещенские купания в Нижегородской области решили не запрещать. Специально оборудованные места с прорубленными по всем правилам иорданями, раздевалками, точками питания будут организованы во всех районах Нижнего Новгорода и практически по всему региону.

На таких площадках будут дежурить медики, спасатели и волонтеры, а за соблюдением требований эпидемиологической безопасности проследят сотрудники уполномоченных государственных органов, местного самоуправления и полиции.

Причем требования будут особенно строгими. Например, окунаться в прорубь можно только по одному, а исключение сделают только для детей, которым можно искупаться в сопровождении одного из родителей. В раздевалках обязательны маски, и на каждого посетителя должно приходиться не меньше 4 кв. метров. Пищу будут продавать только в упаковке.

Все эти требования были сформулированы с учетом ситуации с распространением в регионе коронавирусом, которая остается отнюдь не простой: суточная заболеваемость стабилизировалась, но на довольно высоком уровне, превышающем 450 новых подтвержденных случаев почти каждый день.

И уже после принятия региональным оперштабом решения не запрещать купания, на нижегородскую землю пришел мороз. Утром 18 января столбики термометров опустились до –28 градусов, и ночь также ожидается ясной и морозной.

С учетом этих факторов, спасатели призывают нижегородцев хорошенько подумать, надо ли участвовать в Крещенских купаниях в этом году. Начальник Главного управления МСЧ по Нижегородской области Валерий Синьков считает, что каждый должен проявить ответственность.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от крещенских купаний людям, входящим в группу риска по состоянию здоровья. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, кому противопоказано погружение в прорубь, и рекомендовала всем, кто надумает окунуться в иордань, посоветоваться предварительно с лечащим врачом.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что на фоне эпидемии коронавируса стоит воздержаться от крещенских купаний. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что лично для себя уже принял решение – погружать в крещенскую купель он не будет. По его словам, на фоне распространения коронавируса окунание в холодную воду несет свои риски. Многие уже перенесли это заболевания, их организм ослаблен. Он также напомнил, что погружения в прорубь на Крещение не является христианским ритуалом, и люди совершают их исключительно по собственной инициативе. А вот раздача крещенской воды будет совершаться в храмах как обычно, разумеется, с учетом того, что прихожане придут в масках и не забудут о социальной дистанции.

Напомним, что губернатор Глеб Никитин считает, что в этом году лучше отказаться от участия в массовом купании и вспомнить об истинном смысле и значении Крещения. Приобщиться к празднику можно и дома, главное – беречь свое здоровье и здоровье близких.