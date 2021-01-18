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Морозы в Удмуртии сохранятся еще на один день

В ночь на 19 января температура воздуха в Удмуртии составит -26..-31°С, днем — не превысит -16..-21°С. Местами пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

С 20 января температурный фон повысится, ночью — до -18..-23°С, днем — до -13..-18°С. В ночь на 21 января температура окажется в пределах -19..-24°С, днем — -13..-18°С. В эти так же возможен небольшой снег.

По предварительному прогнозу, 22 января через Удмуртии пройдет частный циклон. В этот день ожидается снежная и ветреная погода.

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