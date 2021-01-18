В Ярославской области вакцинация от коронавируса стала общедоступной

В Ярославской области вакцинация от коронавируса становится общедоступной, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Дмитрий Миронов. По словам главы региона, прививку от COVID-19 может сделать любой желающий житель области. Могут записаться на вакцинацию и жители старше 60 лет.

Ранее прививки от коронавируса делались в области только медицинским работникам и представителям некоторых других профессий, входящих в группы риска. Губернатор отметил, что накануне регион получил очередную партию вакцины от коронавируса.

«Вакцинацию от COVID-19 делаем общедоступной. Вчера в регион поступило 18450 доз вакцины “Спутник-V”. Прививку могут сделать все желающие, в том числе и граждане старше 60 лет. Для этого нужно обратиться в свою медицинскую организацию по месту прикрепления. Записаться на вакцинацию можно и через портал госуслуг. Вакцинация будет проходить в строго назначенное время, опаздывать вакцинируемым нельзя»,— написал господин Миронов.

В настоящее время на территории Ярославской области открыто 46 пунктов вакцинации от коронавируса. Дополнительную информацию о том, где проводится вакцинация, жители региона могут узнать по телефону: 122.

Антон Антонов