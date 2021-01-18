Врио мэра Тамбова не будет участвовать в новых выборах

Временно исполняющий обязанности главы Тамбова Максим Косенков («Родина») не принял участия в конкурсе по выборам мэра. Его фамилии нет в списке кандидатов, сообщили сегодня, 18 января, в гордуме. Как ранее писал “Ъ”, господин Косенков не имеет права участвовать в выборах из-за судимости.

Документы на конкурс подали семь человек: глава Котовска и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия»), его соратник, гендиректор мусороперерабатывающего завода «КомЭк» Игорь Блюм, инженер местного отделения Сбербанка Илья Андреев, главный специалист ФГУП «Звездный» (управляет пансионатами «Роскосмоса» в Крыму и Краснодарском крае) Дмитрий Калачинский, сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев, а также временно неработающие Андрей Бажилин и Дмитрий Серебряков. Конкурс состоится 20 января. После этого на ближайшем заседании депутаты гордумы выберут из двух финалистов нового мэра.

Напомним, мэр Тамбова Наталья Макаревич ушла в отставку в октябре прошлого года. Исполняющим ее обязанности назначен лидер местной ячейки «Родины» Максим Косенков. Его партия контролирует большинство в гордуме (24 из 34 мест), однако занять пост градоначальника господин Косенков не может. В 2005–2008 годах он уже руководил городом, но лишился должности из-за уголовного дела о похищении человека и злоупотреблении полномочиями. В 2009 году Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего мэра к девяти с половиной годам колонии по особо тяжкой статье, в 2014 году он вышел на свободу по УДО. В 2017 году Максим Косенков досрочно погасил судимость, но по закону лишен права занимать выборные должности в течение еще 15 лет после этого. Источники “Ъ” ранее предполагали, что конкурс по выборам нового мэра может не состояться и господин Косенков останется работать в статусе врио.

Подробнее о выборах градоначальника Тамбова — в материале “Ъ” «Мэр особого назначения».

Сергей Толмачев, Воронеж