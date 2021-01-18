ХК «Ижсталь» проиграл альметьевскому «Нефтянику» со счетом 3:1

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил в гостевом матче «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра, и мы хорошо играли. Я и после прошлого матча с "Рубином" сказал ребятам, что они здорово сыграли. К сожалению, у нас опять одни и те же удаляются, в итоге пропускаем совсем необязательные голы. Ну и самим, конечно, надо было реализовывать большинство. И ряд игроков сегодня выпал из игры, называть их не буду. Действительно играют человек десять, которые чего-то хотят — им отдельное спасибо за эту серию. Остальные так, видимо доигрывают сезон. Ладно, разберемся со своими проблемами дома. Определенные трудности они есть, что имеем на сегодняшний день, тем и играем»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «сталевары» занимают последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 20 очков. У «Молот-Прикамье», который находится на 25 месте, 23 очка.