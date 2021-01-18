МВД объяснило выездной суд над Навальным отсутствием у него результатов теста на COVID-19

Выездное заседание суда по вынесению меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному решили провести в отделении полиции в Химках из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает ГУМВД по Московской области.

«В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Россию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по Химкам обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного»,— говорится в сообщении. Доступ посторонних на заседание ограничен «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности».

Помощник председателя Химкинского городского суда заявил, что провести заседание в отделе полиции решили для того, «чтобы присутствовали журналисты». «В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников»,— сказал он «МБХ медиа». При этом, по словам самого Алексея Навального, в отдел пустили только сотрудников Life и телеканала «Россия 1». Выездное заседание Химкинского городского суда политик назвал «высшей степенью беззакония».

Вокруг отдела полиции собралось около 200 человек. Собравшиеся в ожидании оглашения приговора оппозиционеру скандируют «Выпускай» и «Свободу».

17 января Алексея Навального задержали в Шереметьево после возвращения из Германии. ФСИН заявила, что его задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».