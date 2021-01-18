Строительство набережной в Краснодаре обойдется в 3,3 млрд рублей

Проект строительства набережной в Краснодаре от Рождественского парка до Тургеневского моста прошел краевую госэкспертизу. Строительство будет разделено на 13 этапов. Общий объем финансирования составляет 3,3 млрд руб. По проекту он разбит на четыре года исполнения, сообщил на городской планерке вице-мэр кубанской столицы Евгений Наумов. По его словам, срок реализации проекта также составляет четыре года.

«В конце декабря мы направили письмо в администрацию Краснодарского края на получение софинансирования из расчета 93% - краевой бюджет, 7% - местный. По предварительной информации, финансирование будет выделено на февральской сессии ЗСК», - заявил чиновник.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, приступить к строительству набережной мэрия планирует с момента получения субсидии. В настоящий момент, как отмечает градоначальник, до конца не готова проектная документация по благоустройству объекта. «Именно зона благоустройства должна составить не менее 33 га земли. Первый пилотный проект мы уже реализовали — сквер им. 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне. Дальше мы должны заниматься окончательными работами, связанными с оформлением земли в муниципальную собственность. Есть ряд нерешенных вопросов с изъятием этих участков — мы этим занимаемся. Необходимо еженедельно концентрировать внимание, сделать эту набережную проходной без каких-либо ограничений», - заявил господин Первышов.

Василий Хитрых