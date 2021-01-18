Первый рейс выполнил ретропоезд из Ярославля в Рыбинск

В минувшую субботу 16 января первый рейс выполнил ретропоезд по маршруту Ярославль – Рыбинск, запущенный Северной пригородной пассажирской компанией в сотрудничестве с региональным департаментом транспорта и ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе правительства области. В сообщении отмечается, что железнодорожный состав на паровозной тяге будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском каждую субботу до 25 декабря 2021 года.

Зимой ретропоезд будет отправляться с вокзала Ярославль-Главный в 8:52. Летом отправление будет перенесено на вокзал Ярославль-Московский на 8:36. Время в пути до вокзала Рыбинск-Пассажирский будет составлять 2 час. 15 мин. Из Рыбинска отправление ретропоезда назначено на 16:24.

Железнодорожный состав ведет паровоз П36-0147 построенный Коломенским заводом в 1955 году. Ранее он работал на Московской железной дороге и в Белоруссии. Затем 30 лет паровоз стоял на постаменте на станции Шарья. В 2018 году была проведена реконструкция паровоз, который стал использоваться в ретромаршрутах на Северной железной дороге.

Антон Антонов