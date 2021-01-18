За 2020 год СвЖД выплатила 20,6 млрд рублей налогов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в 2020 году выплатила 20,6 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды, сообщила пресс-служба компании.

В частности, в региональные и местные бюджеты компания перечислила 10,1 млрд руб., говорится в сообщении. В том числе 3,9 млрд руб. — в бюджет Свердловской области, 1,6 млрд руб. — Пермского края, 1,7 млрд руб. — Тюменской области, 2 млрд руб. — ХМАО и 0,9 млрд руб. — ЯНАО.

В то же время Российские железные дороги (РЖД) являются одним из крупнейших заказчиков промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края — в 2020 году холдинг приобрел их продукции на общую сумму 84,9 млрд руб.

Напомним, погрузка на СвЖД в 2020 году составила 142,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за 2019 год. Грузооборот в 2020 году вырос на 2,8% и составил 211,3 млрд тарифных тонно-км. Пассажиропоток в 2020 году снизился на 25,9%.

Михаил Мананников