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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2020 году объем погрузки на СвЖД вырос на 1,3%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2020 году составила 142,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за 2019 год, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот в 2020 году вырос на 2,8% и составил 211,3 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за декабрь 2020 года составила 11,9 млн тонн, что на 1% больше уровня аналогичного периода 2019 года.

За 2020 год на СвЖД погружено:

  • 39,6 млн тонн (-1,7%) – нефти и нефтепродуктов;
  • 23,8 млн тонн (+4,3%) – строительных грузов;
  • 9,6 млн тонн (-7,2%) – черных металлов;
  • 2,4 млн тонн (+1%) – лома черных металлов;
  • 12,6 млн тонн (+4,4%) – железной и марганцевой руды;
  • 16,3 млн тонн (+9,2%) – химических и минеральных удобрений;
  • 10,5 млн тонн (-6,3%) – промышленного сырья и формовочных материалов;
  • 3,1 млн тонн (-2,5%) – цемента;
  • 3,1 млн тонн (+0,2%) – лесных грузов;
  • 6,1 млн тонн (-1,2%) – цветной руды и серного сырья;
  • 3,4 млн тонн (-2,2%) – химикатов и соды;
  • 2,4 млн тонн (+8,8%) – кокса.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка 2020 году составила более 1,243 млрд тонн, что на 0,3% больше, чем за прошлый год. Погрузка в декабре 2020 года уменьшилась на 3% и составила 107 млн тонн.

Михаил Мананников


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