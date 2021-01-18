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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Росприроднадзор ищет виновных в гибели рыбы в реке Усмань

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора выявило гибель рыбы в акватории реки Усмань в Липецкой области. Предварительно вероятными виновниками названы ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья», следует из сообщения ведомства.

Рейды и проверки по факту гибели рыбы проводятся с 4 января. Тогда после поступившего обращения сотрудники управления осмотрели участок реки на территории Воронежского заповедника. К проверкам на водоканале и агрокомплексе подключились специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений.

Олег Мухин


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