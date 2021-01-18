Привиться от коронавируса теперь могут все россияне. С понедельника стартует массовая вакцинация населения. Во всяком случае, такой план озвучила в конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич уверен, что вакцина превратилась в инструмент геополитики.

В нынешнем году вакцина — это новая нефть. Собственная разработка — чуть ли не признак супердержавы, а отсутствие доступа к спасительным ампулам, наоборот — повод задуматься о том, правильно ли политики во власти управляют страной. Как и с «черным золотом», одной вакцины недостаточно. Прививки от COVID-19 требуют развития специальной инфраструктуры и сложной логистики для доставки, хранения и, собственно, процесса прививания, то есть практически трубопроводы, заводы по переработке и станции АЗС.

Работает аналогия и на международном уровне. Страны-производители сражаются за новые рынки и укрепляют дружеские отношения с помощью поставок ампул. Начались уже даже торговые войны: мы отказываемся сертифицировать американскую разработку Pfizer, а на Западе тянут с признанием «Спутника V». Впрочем, расстраиваться по этому поводу я бы не спешил. Геополитика — это, конечно, крайне увлекательное занятие, но играть в нее могут только живые люди.

Поэтому прежде чем радоваться отправкам сотен тысяч доз в страны Латинской Америки, стоит сконцентрироваться на своих гражданах и обеспечить необходимым запасом не только Москву, но и в первую очередь российские регионы. Уровень медицины там далеко не так хорош, как любят утверждать с высоких трибун, и поэтому оперативная массовая вакцинация позволит не только полностью открыть экономику, но и банально спасти жизнь тем, кому не смогут оказать достойную медицинскую помощь в ветхих областных и районных больницах. А уже потом можно будет с барского плеча делиться с соседями и далекими друзьями.

Как говорят на бортах забытых за время пандемии самолетов, «сперва наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка».

Масштабность вызова заключается еще и в том, что, как было сказано выше, логистика всероссийской вакцинации — крайне сложная задача. В отличие от голосования по Конституции, пеньками и лавочками у подъездов тут обойтись не получится. Помимо самого процесса важен еще и контроль, чтоб в глубинку не потекли размороженные, а, по сути, бракованные партии препарата. И, конечно, нельзя забывать о пропаганде. Судя по данным разнообразных опросов, большинство россиян все еще сомневается в необходимости прививки. Доводы специалистов тут, конечно, важны, но без широкой кампании и личного примера политиков, губернаторов и главы государства не обойтись.

А для оппозиционно настроенных были бы полезны кадры укола «Спутником V» того же Навального. Надеюсь, в ходе разборок со ФСИН у Алексея Анатольевича получится уличить момент и публично защитить свою жизнь. COVID-19 — конечно, не «Новичок», но от него тоже можно умереть. Да и не должно быть в этом вопросе никакой оппозиции. Благодаря российским микробиологам мы находимся в первых рядах счастливчиков, которые смогут вернуться к нормальной жизни. Глупо упускать такой шанс.