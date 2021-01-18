СК возбудил дело после смерти от отравления угарным газом троих жителей Кузбасса

Следственный комитет РФ (СКР) по Кемеровской области возбудил уголовное по факту смерти троих жителей Киселевска. Тела двух женщин 41 и 58 лет, а также 61-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом обнаружили 17 января, сообщает региональное управление СКР.

По версии следователей, погибшие злоупотребляли алкоголем. Их обнаружил родственник, который вызвал скорую помощь. «В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин задымления»,— говорится в сообщении. Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Екатерина Лукашевич