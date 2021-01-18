Еще две ярославские компании стали резидентами территории опережающего развития

В реестр резидентов территорий опережающего развития (ТОР) Ярославской области включены еще две компании, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Резидентами Гаврилов-Ямского ТОРа стали ООО «Бауфон ГМБХ» и ООО «Метпром». Обе компании работают в частном технопарке «Локаловъ» в Гаврилов-Яме.

Предприятие ООО «Бауфон ГМБХ» будет заниматься производством осветительного оборудования для коммерческой недвижимости. В планах организации – поставка продукции в страны ЕАЭС с последующим экспортом на Ближний Восток и в ЕС. Компания намерена инвестировать в производство 21,2 млн руб. и открыть 27 рабочих мест.

ООО «Метпром» занимается выпуском акустических панелей для шумозащитных экранов, которые, частности, используются для установки на автомагистралях. Предприятие планирует выпускать до 27 тыс. панелей в год. Инвестиции в производство запланированы в размере 46,7 млн руб. На предприятии будет создано 11 рабочих мест.

Сейчас в Ярославской области организованы три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов Яме. В качестве резидентов ТОР зарегистрировано 23 организации. 14 в Тутаеве, шесть в Гаврилов-Яме и три в Ростове Великом.

Для предприятий, создающихся на площадках ТОР, установлен льготный период. В частности, резиденты ТОР на пять лет освобождаются от налогов на прибыль на имущество, а первые три года они не платят земельный налог.