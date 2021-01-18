Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин

Власти Китая приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска Краскино с 28 января по 14 февраля, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом. Правительство Приморского края попросило не планировать грузовые перевозки в это время. С 15 февраля пункт будет работать в прежнем режиме.

«Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска Краскино (погранпереход Краскино—Хуньчунь) временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны»,— сообщается на сайте правительства Приморья.

Власти Китая пояснили, что хотят дать сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год 12 февраля с семьями. По действующим в КНР правилам, сотрудники пункта работают по вахтовому принципу, а после завершения работ каждая смена должна пройти двухнедельный карантин. Чтобы все успели пройти карантин, работу пункта нужно приостановить на 18 суток.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 95 млн, умерло более 2 млн человек. В России число заболевших достигло 3,5 млн, в Китае — 97 тыс. человек. 14 января исследовательская группа ВОЗ прибыла в Ухань для выяснения происхождения COVID-19.