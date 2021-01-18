В ВОЗ рассказали о периоде заразности пациентов с COVID-19

Люди, заболевшие коронавирусом, заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Однако у тяжелобольных пациентов инфекционный период может быть дольше, пояснила она.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны»,— сказала госпожа Вуйнович в интервью «Российской газете». Рекомендация ВОЗ о карантине 14 дней основана на информации об инкубационном периоде, две недели — верхняя граница этого периода.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакцинами «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».