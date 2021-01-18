В Башкирии снят режим обязательной самоизоляции в социальных учреждениях

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С сегодняшнего дня в социальных учреждениях республики снимается обязательный режим самоизоляции, а их сотрудники будут переходить на обычный режим работы, сообщил глава на оперативном совещании в правительстве. С конца апреля прошлого года в социальных учреждениях действовал двухнедельный посменный график работы.

«Мы оценили ситуацию эпидемиологическую, посоветовались. Сами сотрудники социальных учреждений очень сильно устали в таком режиме работать. Кроме того, научились решать и тушить пожары, когда таковые возникают», – объяснил Радий Хабиров свое решение.

Также, по словам главы, в республике начнут проводиться республиканские и всероссийские соревнования при условии заполняемости залов в помещениях на 30%, на открытом воздухе – на 50%.

Сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей республики, старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.

Влада Шипилова