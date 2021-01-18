В России началась массовая вакцинация от коронавируса

В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Сейчас в России государственную регистрацию прошли два вакцины — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться одной из них.

В Москве, где прививочная кампания началась ранее, к середине января сделали прививку от коронавируса около 140 тыс. человек. В Кемеровской области вакцинировались 3,5 тыс. человек. В Санкт-Петербурге привились 18,5 тыс. человек, в Ленинградской области — 1240 человек, в Хабаровском крае — 3,2 тыс. человек, в Свердловской области — 12 тыс. человек, в Челябинской области — 9 тыс. человек, в Белгородской области — более 1,3 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».