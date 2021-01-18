Суд арестовал имущество бывшего гендиректора УК «Заречная»

Кемеровский арбитраж удовлетворил ходатайство Чешского экспортного банка (ЧЭБ), как кредитора АО «Шахта "Заречная"», и наложил в качестве срочных обеспечительных мер арест на текущие и будущие счета, а при недостаточности средств и на иное имущество бывшего гендиректора ООО «Угольная компания "Заречная"» Виталия Харитонова.

Арест произведен в пределах требований к нему в 79,92 млн руб. На такую сумму солидарно с него и с УК «Заречная» взыскиваются убытки в пользу шахты «Заречная» в соответствие с вступившим в силу решением седьмого апелляционного арбитражного суда от 3 декабря 2020 года. А ранее, в октябре 2019 года, с него и Владимира Ульянова кассационный арбитраж Западно-Сибирского округа взыскал в пользу шахты 6,5 млн руб. убытков. Кроме того, в рамках дела о банкротстве шахты «Заречная» в суд поступили два заявления — о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятия на 51,23 млрд руб. и о взыскании 10 млн руб. убытков.

В обоих случаях одним из ответчиков выступает Виталий Харитонов. Поэтому суд согласился с доводами ЧЭБа, что не исключена возможность вывода активов господина Харитонова, и наложил арест на его денежные средства, находящиеся на счетах или которые будут на них поступать, за исключением средств в размере величины прожиточного минимума пенсионера в Кузбассе.

Оксана Павлова