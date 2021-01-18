NYT: сторонники Трампа используют связи, чтобы заработать на помилованиях

Соратники президента США Дональда Трампа собрали десятки тысяч долларов за помощь в получении помилований с использованием связей в Белом доме, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы и интервью с лоббистами и юристами.

По словам источников, лоббирование усилилось в последние недели, когда стало ясно, что политику не удастся оспорить свое поражение на выборах. Некоторые соратники использовали «обиду» Дональда Трампа на систему правосудия, чтобы продвинуть кандидатов на помилование.

Например, бывший адвокат господина Трампа Джон Дауд помогал добиться помилования бывшему агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. По данным газеты, награда должна была составить $50 тыс.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, победителем стал Джо Байден. Дональд Трамп, однако, не согласился с результатами голосования. 6 января во время утверждения итогов сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. После этого президента США заблокировали в нескольких соцсетях. 20 января должна состояться инаугурация следующего президента.

Подробности — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».