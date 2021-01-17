Жена Навального прокомментировала его задержание

Юлия Навальная, супруга оппозиционера Алексея Навального, прокомментировала его задержание в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли из Берлина. Госпожа Навальная поблагодарила тех, кто приехал встречать политика.

«Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину»,— сказала Юлия Навальная перед тем, как сесть в машину. Напомним, рейс авиакомпании «Победа» из Берлина в Москву изначально должен был прибыть во Внуково, однако перед прилетом господина Навального его закрыли для прибывающих рейсов.

«И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку»,— сказала госпожа Навальная. Она вольно процитировала господина Навального, который выступил с небольшой речью по прибытии в Шереметьево и перед своим задержанием на паспортном контроле.

Алексея Навального задержали во время пересечения границы в аэропорту Шереметьево. ФСИН сообщило, что политика оставят под стражей до суда. Причиной для задержания служба называет нарушение условного приговора по делу о хищениях в компании «Ив Роше» и уклонение от контроля после выписки из клиники «Шарите».