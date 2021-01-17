Хабиб Нурмагомедов оценит возвращение

Интрига, связанная с возможным возобновлением карьеры суперзвезды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, разрешится в следующие выходные. В результате переговоров между главой промоушена UFC Дэйной Уайтом и российским бойцом стало известно, что окончательное решение о возвращении в большой спорт Нурмагомедов планирует принять после турнира UFC 257. В его рамках сразятся два бывших противника отечественного бойца — ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье, а также менее известные Майкл Чендлер и Дэн Хукер. Кроме того, одним из соперников Хабиба Нурмагомедова может стать канадская легенда Жорж Сен-Пьер.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что суперзвезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру. Это заявление стало результатом переговоров в Абу-Даби между главой промоушена и отечественным спортсменом. Нурмагомедов сообщил, что прекращает выступать, после октябрьского поединка с Джастином Гейджи. Этот бой — 29-й по счету в смешанных единоборствах — завершился для отечественного бойца 29-й победой. Летом скончался отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, после чего Нурмагомедов, по его словам, пообещал матери прекратить выступления.

Окончательное решение Хабиб Нурмагомедов, которому по-прежнему принадлежит чемпионский пояс в легком весе (до 70 кг) и который является одним из самых популярных бойцов UFC, планирует принять в следующий уикенд — после турнира UFC 257. В его рамках пройдут два боя в категории Нурмагомедова. В одном из них встретятся два бывших противника россиянина — ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье. Не менее интересным может оказаться противостояние новозеландца Дэна Хукера, который входит в число топовых бойцов дивизиона, и дебютирующего в UFC соотечественника Пуарье Майкла Чендлера.

Уайт, говоря о перспективах Хабиба Нурмагомедова, заявил: «Если эти парни покажут что-то особенное, то он подумает о возвращении».

Помимо этого, глава UFC заявил о возможности боя Хабиба Нурмагомедова против 39-летнего Жоржа Сен-Пьера. Сен-Пьер является легендой жанра. Канадец дебютировал в нем в 2002 году и провел в общей сложности 28 боев, в которых потерпел только два поражения, и на протяжении нескольких лет удерживал чемпионское звание. О том, что он хотел бы встретиться именно с Сен-Пьером, Нурмагомедов говорил неоднократно, в последний раз — накануне боя с Джастином Гейджи. Тогда же Нурмагомедов отметил, что такой поединок был бы «очень-очень большим» для фанатов, аналитиков и телевидения.

Однако в случае организации боя Сен-Пьера и Нурмагомедова есть одна очень значимая проблема. Хабибу Нурмагомедову ради этого поединка придется отказаться от имеющегося титула. Дело в том, что Сен-Пьер практически на протяжении всей своей карьеры выступал в более тяжелой категории, чем россиянин,— до 77 кг. В ней же он планировал и драться с Нурмагомедовым.

Екатерина Ремизова