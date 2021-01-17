МИД Украины сообщил о спасении шести человек с затонувшего в Черном море сухогруза

Десять из двенадцати человек, находившихся на затонувшем у берегов Турции сухогрузе Arvin,— украинцы, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, шестерых человек спасли, в том числе одного иностранца.

«С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено пять украинцев и один иностранец. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственников уведомили»,— написал господин Николенко в Twitter. По словам представителя украинского МИДа, посольство Украины в Турции оказывает консульскую помощь пострадавшим.

Господин Николенко сказал, что, по уточненным данным, поиски пяти моряков продолжаются. Ранее губернатор турецкой провинции Бартын, у берегов которой затонул сухогруз, заявлял, что экипаж состоит из 13 человек, четверо из них погибли. По данным Росморречфлота, экипаж состоял из 12 человек, двое из которых граждане России. Представитель украинского МИДа не уточнил гражданство спасенного иностранца.

Судно Arvin (номер IMO 8874316), по сообщению Росморречфлота, принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD. В турецкий порт Бартын сухогруз шел из грузинского порта Поти, следующим портом захода был определен Бургас в Болгарии.