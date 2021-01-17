При крушении судна у берегов Турции погибли четыре человека

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, у берегов которой затонул сухогруз Arvin, сообщил, что число погибших возросло до четырех человек. По его словам, экипаж состоит из 13 человек, они граждане Украины. По данным Росморречфлота, экипаж состоял из 12 человек, двое из которых граждане России.

Как отметили власти, спасательной операции мешает непогода. «Наблюдаются высокие волны»,— сообщил телеканалу NTV господин Гюнер.

Судовладельцем числится украинская компания Arvin Shipping LTD, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте. По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года.

Ранее сообщалось, что судно шло под российским флагом. В турецкий порт Бартын сухогруз шел из грузинского порта Поти, следующим портом захода был определен Бургас (Болгария).