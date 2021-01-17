Полиция вытолкала сторонников Навального из здания аэропорта

Сотрудники ОМОНа и Росгвардии начали оттеснять людей, собравшихся на входе во Внуково, сообщил корреспондент “Ъ”. Также полицейские в громкоговорители просят всех покинуть здание аэропорта. На входе в аэропорт началась давка.

На входе во Внуково собрались люди после того, как вход в здание был ограничен: полицейские пускают внутрь только при наличии билета. Пришедшие встречать политика Алексея Навального, возвращающегося сегодня из Берлина, а также журналисты остались перед пунктом проверки билетов.

Перед самим зданием аэропорта начались задержания. Точное число задержанных неизвестно.

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