Самолет с Навальным перенаправлен из Внуково в Шереметьево

Обновление. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Шереметьево в терминале D.

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находится политик Алексей Навальный, сядет не во Внуково, а в Шереметьево. Такая информация появилась на онлайн-табло Внуково. Самолет ожидается в 20:48. Как сообщила Reuters «Победа», аэропорт Внуково закрыт для прибывающих самолетов.

«Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы»,— сказали РБК в пресс-службе «Победы».

Как сообщил корреспондент “Ъ” с борта самолета с Алексеем Навальным, в 19:44 мск, уже над Внуково, пилот Александр Соловьев объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам, так как некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». «С нами рядом здесь сейчас находятся самолеты компаний Utair, "Россия". У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Задержка, предположительно, составит 30 минут. Я буду держать вас в курсе развития ситуации»,— сказал пилот.

Согласно данным сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, приближаясь к Москве, самолет ушел на юг, в сторону Калуги и Тулы, а после вновь направился к столице.

В самом Внуково продолжаются задержания пришедших встречать политика. Задержания проходят перед входом в аэропорт, так как из самого здания аэропорта людей вытеснили сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Точное число задержанных неизвестно. В самом аэропорту было задержано более десяти человек. Среди них сотрудники ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) и Любовь Соболь.

О возвращении политика — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».