Суду предложили решить за дачу

Городской суд Санкт-Петербурга в пятницу, 15 января, уведомил заявителей, которые пожаловались на незадекларированную резиденцию губернатора Александра Беглова, что принял материалы к производству. На подачу возражений градоначальнику дали две недели. В пресс-службе администрации города заявили “Ъ”, что господин Беглов не должен декларировать дачу, но инициатор сбора подписей под заявлением Андрей Пивоваров с чиновниками не согласен и советует внимательнее читать закон.

Исполнительный директор «Открытой России» (закон обязывает “Ъ” указывать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Андрей Пивоваров 8 декабря 2020 года опубликовал ролик, снятый возле резиденции губернатора в поселке Комарово (Морская улица, 14а). Политик отметил, что это сооружение не указано в декларации о доходах Александра Беглова, что является нарушением, после чего инициировал подачу заявления в суд.

«Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение» отправилось на регистрацию в горсуд Петербурга 21 декабря. Под ним было собрано сто подписей, хотя его можно было подать от партии или общественной организации. Андрей Пивоваров говорит, что выбрал такой способ, чтобы показать, что люди выступают против Александра Беглова (см. “Ъ” от 22.12.2020).

15 января дело было принято к производству, о чем были уведомлены податели. В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что свои возражения и пояснения губернатор должен предоставить в срок до 1 февраля. Ранее “Ъ” обращался в администрацию, поэтому ее позиция известна: резиденция находится в оперативном управлении администрации губернатора и используется для его нужд и нужд правительства, а следовательно, «объект не должен отражаться в сведениях о доходах и расходах в разделе "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании"».

Андрей Пивоваров с данной позицией не согласен: согласно Указу Президента от 23.06.2014 № 460, сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании лица, замещающего государственную должность, отражаются в специальной таблице в разделе 6, пункт 6.1. В справке сказано, что в качестве основания пользования объектом недвижимости может выступать в том числе «фактическое предоставление» объекта. «Очевидно, что резиденция была фактически предоставлена в пользование губернатору. В связи с этим не имеет юридического значения, в чьем оперативном управлении она находится»,— говорит господин Пивоваров.

Как отмечал старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев, установление судом факта нарушения — это лишь первая ступень в сложном процессе отзыва губернатора. После этого нужен сбор подписей избирателей за начало процедуры отзыва, проверка их горизбиркомом, голосование в ЗакСе по дате голосования за отзыв и само голосование избирателей.

Исполнительный директор «Открытой России» советует администрации губернатора внимательнее читать законы. «То, что резиденция находится на балансе администрации, мы не оспариваем, но в то же время ей пользуется лично губернатор и он обязан ее декларировать. Есть нюанс: если бы мы жили в правовом государстве, то все бы кончилось отставкой губернатора или серьезным взысканием с последующими отставками в его администрации. Так как мы живем в России, суды, вероятно, не позволят нам убрать должностное лицо. В этом деле нам важно показать, что человек, который должен уважать и неукоснительно соблюдать закон, является одним из первых нарушителей»,— говорит политик.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что история с резиденцией пройдет незаметно для всех граждан, кроме тех, кто сильно интересуется политикой. «Я не думаю, что данная ситуация на что-то повлияет, на какие-то перестановки. Администрация всегда найдет юридический выход из такой ситуации. Мы живем в России и знаем множество примеров, когда те, кто в первую очередь должен быть блюстителем закона, его грубо нарушают. Этот случай пройдет наряду с остальными и будет незаметен»,— считает эксперт.

Олег Дилимбетов