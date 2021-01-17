«Спартак» подтвердил возможность возвращения Промеса

Московский «Спартак» ведет переговоры о переходе футболиста амстердамского «Аякса» Квинси Промеса, сообщил «РИА Новости» глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов. Ранее в СМИ появилась информация, что Промес может вернуться в «Спартак».

Квинси Промес — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов.

«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут»,— сказал господин Фетисов по телефону.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В его составе футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.