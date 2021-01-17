Президент Олимпийского комитета России привился от COVID-19

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков следал прививку от коронавируса COVID-19.

«Сегодня вакцинировался от COVID-19. Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио»,— написал господин Поздняков в Instagram.

Масштабная вакцинация от коронавируса началсь в России в середине декабря 2020 года. С 18 января в стране должна начаться массовая вакцинация.

О готовности страны к вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».