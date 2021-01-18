Целого «Мира» много

Участники финансового рынка направили в ЦБ комментарии к проекту стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Эксперты отмечают, что при направленности стратегии на поддержку конкуренции на рынке регулятор сам активно в нее включается через поддержку платежной системы «Мир», СБП и других своих сервисов. Кроме того, в стратегии не указаны критерии, по которым можно будет понять, что ее цели и задачи достигнуты. Поднятые вопросы планируется обсудить уже на этой неделе.

По данным “Ъ”, различные объединения участников финансового рынка к концу минувшей недели предоставили Банку России комментарии к проекту стратегии развития национальной платежной системы (НПС) на период 2021–2023 годов. Предыдущую стратегию приняли еще в 2013 году. Свои ответы направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национальная платежная ассоциация (НПА). Как сообщили в Банке России, стратегию развития НПС «планируется обсудить на площадках профессиональных ассоциаций до конца января и принять в установленном порядке в ближайшее время». По словам источников “Ъ”, ближайшее обсуждение запланировано на 20 января.

В проекте стратегии дается описание существующего состояния НПС и тех вызовов, которые появляются перед ней в современных условиях. В частности, там указано, что на платежный рынок, в том числе на российский, с новыми высокотехнологичными продуктами и сервисами выходят глобальные IT-компании («бигтехи»). «В РФ более 20% всех бесконтактных платежей совершается с использованием платежных приложений "бигтехов", причем эта доля возрастает»,— отмечается в документе. Речь идет о платежных приложениях IT-гигантов, которые уже запущены и работают в виде различных pay-сервисов. При этом за рубежом именно на основе «бигтехов» строятся экосистемы. «В России построение экосистем осуществляется на основе крупных финансовых организаций, обладающих ресурсами и технологической базой»,— говорится в документе.

Одновременно в проекте указывается на высокий уровень концентрации в отдельных сегментах НПС, где один-два ведущих игрока занимают доминирующее положение. Поэтому Банк России планирует особое внимание уделить обеспечению свободы выбора поставщика платежных услуг и легкость его смены для потребителя, в том числе за счет доступа поставщиков платежных услуг к клиентской базе, общим данным и сервисам экосистем. ЦБ не исключает введения регулятивных требований «к операторам или участникам таких экосистем».

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В отзыве НПА отмечается отсутствие четких критериев, которые позволили бы понять, как идет выполнение поставленных задач. «Имеющаяся <…> формулировка не содержит указания на то, какие именно изменения должны быть достигнуты к 2023 году; какие изменения должны произойти в НПС, в ее субъектном составе, инфраструктуре, <…> каким образом могут быть оценены изменения; какие индикаторы укажут на достижение целей стратегии»,— говорится в письме ассоциации.

По мнению глава АЭД Виктора Достова, обозначенные в стратегии введение стандартизации услуг, открытых API, всесторонняя поддержка дигитализации, открытие рынка для новых типов игроков, контроль экосистем — это правильные движения в сторону развития здоровой конкуренции. Однако в ней при стремлении к поддержке конкуренции есть две проблемы. Первая, скорее, международная — идеальная конкуренция в платежном секторе приводит к концентрации рынка у нескольких крупнейших игроков, отмечает Виктор Достов. Вторая заключается в растущей роли госсектора — это и платежная система «Мир», и СБП, и межбанковские расчеты, и цифровой рубль.

Поэтому, по словам господина Достова, участники рынка хотели бы, чтобы в стратегии были более глубоко проработаны пути нахождения компромисса между равной конкуренций, государственным вмешательством и борьбой с концентрацией рынка. По мнению сопредседателя комитета по платежным системам АБР Алексея Маслова, «требуют доработки вопросы возможного регулирования комиссий в части четкого описания условий, при которых такое регулирование может потребоваться и будет положительным для дальнейшего развития платежной индустрии».

При этом опрошенные эксперты отмечали, что при создании Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП) предполагалась ее дальнейшая приватизация, о чем в новой стратегии нет даже упоминания. В ЦБ на вопрос о возможности выхода из капитала НСПК не ответили.

Максим Буйлов