Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

У берегов турецкой провинции Бартын в Черном море затонул сухогруз под российским флагом. Губернатор Синан Гюнер сообщил, что инцидент произошел в районе Инкуму.

«Есть информация, что в настоящее время на судне 15 человек»,— заявил он (цитата по Hurriyet). По предварительным данным, люди пытались воспользоваться тремя спасательными шлюпками, чтобы добраться до берега, но им помешала непогода. По словам господина Гюнера, в настоящее время сведений о погибших нет.

Погибших при крушении российского сухогруза, по предварительным данным, нет, заявили «РИА Новости» в посольстве РФ.

Сейчас турецкие спасатели проверяют информацию о гибели двух членов команды судна Arvin, сообщил «Интерфаксу» источник в Агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.

«Спасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей»,— сообщил источник. По его данным, в настоящее время спасены три члена экипажа.