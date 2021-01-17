В Израиле у 13 человек прививка от COVID-19 вызвала паралич лица

В Израиле после прививки от COVID-19 у 13 человек случился лицевой паралич, сообщило местное издание The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Какой именно вакциной привились эти люди, не сообщается.

Лицевой паралич — временная или перманентная дисфункция лицевого нерва, который отвечает за иннервацию мышц лица. Такой паралич вызывает потерю лицевого мышечного тонуса.

«Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от введения второй дозы тем, кто пострадал от паралича после первой дозы»,— передает издание слова израильского инфекциониста Галии Рахав.

В Израиле на данный момент одобрены две вакцины — американская от компании Moderna и американо-немецкая от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране началась 20 декабря, первыми прививку сделали медработникам. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрированы 543,5 заразившихся коронавирусом. Умерли почти 4 тыс. человек c диагностированным COVID-19.

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