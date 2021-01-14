Роспотребнадзор обнаружил возбудителя дизентерии в водопроводной воде Буйнакска

По результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды в Буйнакске обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella), сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану. Тем временем количество госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось до 131, сообщил республиканский минздрав. После выписки части пациентов в центральной городской больнице остаются 90 человек, в том числе 76 детей.

Специалисты ведомства отобрали 50 проб водопроводной воды на вирусологические, санитарно-химические и санитарно-бактериологические показатели. Они установили, что 18 проб из 21 исследованной не соответствуют установленным требованиям. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических и технических норм при водоснабжении и водоотведении в Буйнакске. В частности, в ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора Апке-озень, были обнаружены многочисленные самовольные врезки в нее. Водопроводные трубы оказались затоплены, а «колодцы» заполнены канализационными стоками. Специалисты отметили, что в городе также не предусмотрен полный цикл водоподготовки.

Издано постановление, запрещающее использовать питьевую воду, подаваемую централизованной системой водоснабжения в разводящую городскую сеть, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. В городе утвержден график подвоза питьевой воды населению с лабораторным контролем. Водовод от источника Апке-озень временно исключен из системы водоснабжения, проводится промывка и дезинфекция водопроводных сетей, по которым поступает вода из Чиркейского водохранилища и артезианских скважин.

Кроме того, в городе проводится фагирование и вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Для профилактики дальнейшего распространения инфекции в Буйнакске приостановлено функционирование школ-интернатов и детских садов, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Сегодня же мэрия приняла решение приостановить до 17 января деятельность общеобразовательных учреждений. Учащиеся школ переведены на дистанционное обучение.

Юлия Рыбина, Махачкала