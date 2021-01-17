Подтверждено еще 194 случая коронавируса у жителей Удмуртии

В Удмуртии выявили 194 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Среди заболевших 11 детей до 14 лет, 24 человека старше 65 лет.

Среди заболевших 86 жителей Ижевска, 21 — из Воткинска, восемь — из Глазова, десять — из Сарапула, 15 — из Увинского района, девять — из Якшур-Бодьинского района, восемь — из Завьяловского района, шесть — из Воткинского и Дебесского районов, по пять — из Игринского и Юкаменского районов, по четыре — из Малопургинского и Шарканского районов, трое — из Селтинского района, двое — из Глазовского района, по одному — из Балезинского и Ярского районов. При этом 190 человек вылечились от COVID-19.

2 792 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 590 средней степени тяжести, 157 в тяжелом состоянии.

За все время в Удмуртии зарегистрировано 23 265 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 19 406 человек выздоровели, 320 скончались.