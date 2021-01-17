Более 65 тысяч свердловчан заразились коронавирусом

За сутки на территории Свердловской области зафиксировано 395 новых случаев коронавируса, сообщил источник “Ъ-Урал”. По данным на 17 января, в регионе выявлено 65 202 случая инфицирования, из них медики вылечили свыше 57 тыс. пациентов. За сутки было зафиксировано еще 16 летальных случаев, всего за время пандемии в регионе скончался 1 804 пациент.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.