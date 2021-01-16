Матыцин поддержал идею спортсменов использовать «Катюшу» вместо гимна России

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что будет поддерживать инициативу использовать песню «Катюша» вместо национального гимна при награждении российских спортсменов на Олимпиаде. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам использовать национальную атрибутику, в том числе гимн России, на крупных международных соревнованиях.

«К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это»,— сказал господин Матыцин ТАСС.

Идею использовать «Катюшу» вместо гимна огласила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая. По ее словам, комиссия выбрала «Катюшу» большинством голосов.

По решению CAS, санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), введенные в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, сохранили правомерность. При этом срок их действия был сокращен с четырех до двух лет. Ограничение на применение флага и гимна России продлятся до 16 декабря 2022 года.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».