Комиссия спортсменов предложила использовать на Олимпиаде вместо гимна России «Катюшу»

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года на Олимпиадах использовать вместо гимна России песню «Катюша».

«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" — это коллективное мнение»,— сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Но срок их действия был сокращен вдвое — с четырех до двух лет. Из-за ограничений российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в это время не может использоваться гимн России.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».