Первый блок БелАЭС отключили в третий раз за три месяца

На первом энергоблоке БелАЭС сработала система защиты генератора, энергоблок был отключен от сети, сообщили в Минэнерго Белоруссии в Telegram. По сообщению ведомства, радиационный фон в районе станции в норме.

БелАЭС состоит из двух блоков по 1,2 ГВт каждый, станция расположена в городе Ворняны на реке Нярис в 20 км от Литвы. Она строится с 2012 года госкорпорацией «Росатом», 90% стоимости строительства покрывает российский кредит на сумму около $10 млрд, оставшуюся часть предоставил ВЭБ в виде дополнительного кредита.

Защита генератора сработала во время опытной эксплуатации энергоблока. 12 декабря энергоблок подключили к сети после второй с ноября 2020 года остановки. 13 января в белорусском министерстве энергетики сообщили, что энергоблок вывели на номинальный уровень мощности. Испытание должно было продлиться в течение 15 дней, после чего приемочная комиссия должна была принять блок в эксплуатацию.

В начале ноября 2020 года на первом блоке начался этап энергетического пуска. Через неделю после запуска он экстренно прекратил выработку из-за проблем с трансформатором. 19 ноября энергоблок заработал после замены трансформатора, однако 11 декабря его планово остановили для испытаний. Сдать первый энергоблок в промышленную эксплуатацию должны в 2021 году.

Как повлияет на энергорынок РФ и ЕС запуск станции — в материале “Ъ” «АЭС тревоги нашей».