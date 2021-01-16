В Татарстане от коронавируса умерли 222 человека

Минздрав Татарстана сообщил, что число смертей от коронавирусной инфекции в регионе достигло 222.

В частности, за последние сутки подтверждены смерти от Covid-19 двух женщин — 1940 и 1947 годов рождения и двух мужчин — 1945 и 1966 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяют в министерстве.

Всего на 16 января в Татарстане зарегистрировано 14 735 случаев инфицирования, в том числе 98 – за последние сутки, выздоровели за весь период 11 200 человек, в том числе 49 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"