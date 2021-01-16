В топ-10 заказов петербуржцев в праздники вошли хлеб, молоко, яйца и мороженое

Сервис экспресс-доставки «Самокат» проанализировал заказы жителей Петербурга в новогодние праздники, определив топ-10 наиболее популярных товаров начала года. По итогам исследования выяснилось, что самым востребованным фруктом на праздничных столах петербуржцев оказались отнюдь не мандарины.

Лидерами по заказам в Новый год и сразу после него в Петербурге стали традиционно популярные продукты, такие как хлеб, вода, молоко и яйца. Также высоким спросом в первый день нового года у петербуржцев пользовалось мороженое. Что касается упомянутых выше мандаринов, то они сумели продержаться на праздничном столе только два дня. В топ-10 заказов этот новогодний фрукт уже 3 января вытеснили бананы.

Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего вырос спрос, по данным «Самоката», оказались яйца (рост в четыре раза по сравнению с началом декабря), укроп (увеличение спроса в 11 раз), томаты черри (+400%) и молоко (+266%). В долевом соотношении самый высокий рост в Петербурге показали разделы с напитками (продажи увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом декабря) и хлебобулочными изделиями (+ 9,5%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до Нового года Петербург вошел в топ-3 городов по числу онлайн-заказов товаров для красоты и здоровья.