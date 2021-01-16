Умер глава Rothschild Groupe барон Бенджамин де Ротшильд

В Швейцарии в пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет скончался барон Бенджамин де Ротшильд, президент холдинга Edmond de Rothschild, который курирует финансовую группу Edmond de Rothschild. Он умер от сердечного приступа, сообщила AFP семья господина де Ротшильда.

«Ариана де Ротшильд и ее дочери с грустью сообщают о смерти их мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме Преньи днем 15 января 2021 года»,— заявила семья.

Франко-швейцарская группа со штаб-квартирой в Женеве специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. Она не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co. Стоимость активов под управлением группы составляет 173 млрд франков.