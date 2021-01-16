В Татарстане девять детей заболели коронавирусом

Минздрав Татарстана сообщил, что среди 98 человек, у которых за последние сутки выявлен коронавирус, оказались девять детей. 27 человек госпитализированы, 71 — получают лечение на дому.

Наибольшую долю среди заболевших составляют лица от 50 лет – 53 человека. Троим из них более 80 лет.

В Казани за сутки зарегистрировали 54 случая, в Набережных Челнах – 21, в Верхнеуслонском районе – 5, в Альметьевском и Нижнекамском районе – по 4, еще в семи районах – по 1-2 случая.

Всего на 16 января в Татарстане зарегистрировано 14 735 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 11 200 человек, в том числе 49 — за минувшие сутки. 218 человек умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"