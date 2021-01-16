По подозрению в убийстве главреда «Рязань.Лайф» задержан ее муж

В Рязани была убита главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. По предварительным данным, госпожа Шеплякова погибла в ходе семейной ссоры. СКР возбудил уголовное дело.

Вчера вечером, 15 января, она была найдена в квартире с ножевыми ранениями. Предположительно Жанну Шеплякову убил ее муж.

СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Муж погибшей после произошедшего, забрав детей, покинул Рязань, выехав в другую область. Сейчас он задержан, дети временно переданы на попечение родственников.

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