Сербия ожидает 250 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Во вторник, 19 января, в Сербии ожидают прибытия 250 тыс. доз вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», объявил президент Сербии Александр Вучич. Сегодня, 16 января, он встретил в аэропорту Белграда первую партию вакцины производства Sinopharm из Китая.

«В понедельник прибывает еще 19,5 тыс. доз вакцины Pfizer, во вторник прибывает 250 тыс. доз "Спутника V", таким образом, у нас будет до среды свыше 1,43 млн доз»,— заявил господин Вучич на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 млн доз вакцины для 4 млн человек.

Александр Вучич ранее заявил о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии достигли соглашения о поставках 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Объем поставок рассчитан на вакцинацию 1 млн жителей страны, первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря.

По данным от 15 января, количество случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки составило 1751. Всего в стране из-за осложнений после перенесенной инфекции умерли 3708 человек.