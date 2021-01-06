РФПИ договорился с Сербией о поставках 2 млн доз «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии достигли соглашения о поставках 2 млн доз вакцин от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба РФПИ. Объем поставок рассчитан на вакцинацию 1 млн жителей страны, первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря.

Фонд отметил, что вакцина для поставок в Сербию будет производиться в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Вакцинация от коронавируса в Сербии началась 5 января. За день до ее начала госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что в первую неделю медики планируют использовать 2,4 тыс. российской вакцины. Всего на неделе планируется привить около 11 тыс. человек.

В Сербии зарегистрировано 349 238 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Население Сербии в 2019 году оценивалось в 6,9 млн человек.