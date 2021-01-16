Выходить на лед в Петербурге запретили до 15 апреля

Запрет выхода на лед водоемов Петербурга продлен до середины апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов в Петербурге распространяется на период с 16 января по 15 апреля 2021 года. Отслеживать ситуацию и при улучшении ледовой обстановки готовить предложения об изменении указанного периода поручено комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность, напомнили в Смольном.