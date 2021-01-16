За сутки в Петербурге выявлено 3253 новых случая коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболел в общей сложности 294 161 человек, из которых 184 063 выздоровели, а 8788 скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 67 смертельных случаев от коронавируса. Об этом утром 16 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Обследование на CJVID-19 за последние сутки прошли 36 812 петербуржцев. Под медицинским наблюдением остаются 1480 человек.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 544 623 (прирост за сутки —24 092). Поправился после перенесенного заболевания за все время в стране 2 936 991 человек, 65 085 пациентов умерли.