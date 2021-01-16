Еще 194 случая коронавируса подтвердили у жителей Удмуртии

В Удмуртии выявили 194 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Среди заболевших 13 детей до 14 лет, 40 граждан старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 88 жителей Ижевска, 24 жителей Сарапула, 14 жителей Игринского района, 12 жителей Увинского района, 11 жителей Завьяловского района, по семь новых случаев в Глазове, Сарапульском районе, по пять в Камбарском, Якшур-Бодьинском районах, по три в Алнашском, Красногорском районах, по два случая зарегистрировано в Юкаменском, Киясовском, Дебесском, Балезинском районах, по одному случаю — в Можге, Ярском, Можгинском, Селтинском, Глазовском, Граховском, Вавожском районах.

2 781 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 592 средней степени тяжести, 162 в тяжелом состоянии. 188 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 16 января в Удмуртии зарегистрировано 23 071 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 19 216 человек выздоровели, 320 скончались.