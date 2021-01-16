Трамп поручил минимизировать закупки китайских товаров

Президент США Дональд Трамп поручил правительству разработать меры, чтобы минимизировать закупки китайских товаров, говорится в заявлении помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Согласно его заявлению, Китай представляет сегодня самую большую угрозу национальной безопасности США.

«Президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики со стороны федерального правительства США»,— сказано в заявлении О'Брайена на сайте Белого дома.

По мнению Роберта О'Брайена, Китай нацелен на информационные системы правительства США для получения персональных данных, военных планов и других сведений при помощи киберпространства и других средств.

14 января Минторг США ужесточил экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая, Кубы, Венесуэлы и ряда других стран. В конце 2020 года США ввел ограничения против 45 российских и 58 китайских компаний за сотрудничество с военными.